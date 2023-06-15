مشاركة متميزة لأبطال كفر الشيخ فى ختام دورى اتحاد مراكز شباب مصر

كفر الشيخ - محمد سليمان

حصد فريق تنس الطاولة بمركز شباب أبو قطفة المركز الأول، كما حصل فريق الكرة الطائرة بنات لمركز شباب شنو بمحافظة كفر الشيخ، على المركز الثاني فى ختام الدورى الرياضى للإتحاد العام لمراكز شباب مصر لقطاع وجه بحرى، الذى أقيم على ملعب مركز شباب مدينة كفر الزيات، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور ماجد العزازي، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الفرق الفائزة من مركزى شباب أبو قطفة التابع لإدارة شباب بيلا، ومركز شباب شنو التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، مضيفاً أن منافسات الدوري الرياضي للاتحاد العام لقطاع وجه بحرى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، وشهدت منافسات فرق خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة ومعارض أندية الفتاة والمرأة من محافظات "كفر الشيخ، الغربية، البحيرة، الإسكندرية" وتخلل الفعاليات الرياضية فقرات فنية.

تأتى مشاركة الفرق الرياضية، ونادي الفتاة والمرأة من محافظة كفر الشيخ فى منافسات قطاع وجه بحري الذي نظمه الإتحاد العام بالغربية، أثر صعود الفرق فى ختام الدوري الذي نظم على ملعب نادي كفر الشيخ، نهاية مايو الماضى، بحضور رئيس الإتحاد العام ووكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وبحضور وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ونظمته الإدارة العامة للشباب، وتابع تنفيذه صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، وفريق عمل الإدارة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وفريق عمل الإدارة.