اليوم السابع
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محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات ويوجه بتوفير سبل الراحة

الخميس، 15 يونيو 2023 06:21 ص
محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات ويوجه بتوفير سبل الراحة محافظ مطروح يودع الحجاج
كتب -أحمد الزغبي

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حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على توديع حجاج بيت الله الحرام من حجاج الجمعيات بمطروح، وعددهم 46 حاجا، بالإضافة إلى مشرف من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك مع  الساعات الأولي من صباح يوم الخميس، يرافقه العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، وذلك من أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي.

وأهدى محافظ مطروح الحجاج شمسية تحمل شعار المحافظة للوقاية من حرارة الشمس، وكذلك نسخة من المصحف الشريف، مع تيسير أتوبيس لنقلهم من مطروح إلى مطار القاهرة، ثم  إلى الأراضي المقدسة بإذن الله مع متابعة وصولهم والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة، و تذليل أى عقبات.

وعبر المحافظ عن تمنياته للحجاج سلامة الوصول والعودة، وحجا مقبولا وذنبا مغفورا إن شاء الله، والدعوات بأن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا وأرضا ويحقق لها دائما كل التقدم والأمن والاستقرار، بينما وجه حجاج الجمعيات بمطروح الشكر لمحافظ مطروح لحرصه على توديعهم.

محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات

محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات

محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات

محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات

محافظ. مطروح يودع حجاج الجمعيات

محافظ. مطروح يودع حجاج الجمعيات

 


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