محافظ أسيوط يعلن تنفيذ إزالة 55 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بمركز الفتح

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ ازالة 55 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بمركز الفتح، ضمن المرحلة الثانية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة من الموجة 21 التى بدأت فى 29 أبريل الماضى وتنتهى فى 14 يوليو 2023 على 3 مراحل مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولًا بأول وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أسيوط أنه تم إزالة 55 حالة تعدٍ على أراضى زراعية ملكية خاصة بمركز الفتح خلال يوم واحد على مساحة 8225 م2 مبانى، لافتًا إلى أن تلك الحملات تتم بإشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقى مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة عبد الرؤوف النمر رئس مركز ومدينة الفتح ومسئولى الإزلالات وممثلى جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

وشدد اللواء عصام سعد، على عدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها الالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة 21 للإزلالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى فى 29 أبريل الماضى وانتهت 19 مابو الماضى ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية التى بدأت فى 27 مايو الماضى وتستمر حتى 16 يونيو الجارى على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.