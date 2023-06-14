اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بنسبة نجاح 77.3 للعامة و76.20 % للمهنية..

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

الأربعاء، 14 يونيو 2023 01:29 ص
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية
أسيوط - هيثم البدرى

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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين وبنسبة بلغت 76.20% للإعدادية المهنية،  جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية.
 
وقدم محافظ أسيوط خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان عام المحافظة - التهنئة لجميع الطلاب الناجحين وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحقيق النجاح والتفوق الدراسي للحصول على أعلى الشهادات متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.
كما وجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم معربًا عن تقديره لكافة العاملين بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة على مجهوداتهم خلال العام الدراسي مؤكدًا على أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح مؤكدًا على اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع التعليم لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية تعكس مدى اهتمام الطلاب واجتهادهم خلال العام الدراسي حيث بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 59 ألف و96 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 76 ألف و619 طالبًا لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 3 ألاف و214 طالبًا نجح منهم 2200 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.20 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 62.5 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 75.3 % مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (1)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (1)

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (2)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (2)

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (3)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (3)

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (4)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (4)

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (5)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (5)

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (6)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (6)

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (7)
محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية (7)
 

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