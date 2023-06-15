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لحظة وصول الرئيس السيسى مقر افتتاح محطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية "فيديو"

الخميس، 15 يونيو 2023 10:34 ص
لحظة وصول الرئيس السيسى مقر افتتاح محطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية "فيديو" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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ينشر "اليوم السابع" فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ميناء الإسكندرية لافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ورفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية.


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