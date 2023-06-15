وأكد المالك، خلال اللقاء الذي جرى فى مقر الإيسيسكو في العاصمة المغربية الرباط، بحضور زياد عطا الله، سفير لبنان لدى المغرب، حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع لبنان، واستعدادها لتصميم برامج مشتركة تخدم المجال الصحي، وخاصة بعد استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بانضمام لبنان رسميا إلى عضوية الإيسيسكو .



واستعرض المدير العام للإيسيسكو جهود المنظمة في مساعدة الدول الأعضاء بالمجال الصحي، عبر تنفيذها العديد من البرامج والمشاريع مثل برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في 1000 مدرسة ريفية بدول العالم الإسلامي، بالإضافة إلى تنظيم القوافل الطبية الاجتماعية التربوية، لتعزيز الصحة العامة والنفسية.



من جانبه، نوه الدكتور الأبيض بجهود الإيسيسكو، مؤكدا حرص الجمهورية اللبنانية على تعميق التعاون مع المنظمة، من أجل تطوير برامج صحية مشتركة، مجددا الشكر للإيسيسكو على مساعدتها في تأمين إعادة الطلاب اللبنانيين عقب اندلاع الأزمة في أوكرانيا.