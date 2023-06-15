علي جمعة لـ"الشاهد": 30 يونيو من أيام الله التى تخلصنا فيها من الجهالة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن 30 يونيو 2013 من أيام الله، وقال تعالى "فذكرهم بأيام الله"، وهي الأيام التي نصر الله فيها أمة من الأمم أو مجتمعا من المجتمعات، وأهل التفسير لا يعترضون على هذا.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اليوم القومي للمحافظات هو أيضا من أيام الله، حيث تتخذ المحافظة يوما معينا عيدا لها، تفتخر بيه لحدث ما أو انتصار ما من الله به عليها.

وأوضح أن 3 يونيو من أيام الله لأنه يوم عظيم الشأن تحررنا فيه من الجهالة ومن التجارة الرخيصة بالدين، وهو يوم فارق بين الحق والباطل، وفيه توفيق إلهي ألقى الله فيه في قلب الشعب هذا الحراك، فهذا الإجماع الشعبي وهذا التآلف بين القلوب لا يقدر عليه إلا الله.