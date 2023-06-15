علامات الإصابة بحصوات الكلى وازاى تحمى نفسك منها

كتبت نهير عبد النبى

حصوات الكلى واحدة من المشكلات الصحية التى يعانى منها الكثيرون، ويمكن علاج حصوات الكلى عن طريق تفتيت الحصى بموجات الصدمة أو تنظير الرحم أو استئصال الحصوات.وحسب ما ذكره موقع kidneyتكون بعض حصوات الكلى صغيرة مثل حبة الرمل والقليل منها بحجم كرة الجولف كلما كان حجم الحجر أكبر ، كانت الأعراض أكثر وضوحًا.

يمكن أن تكون الأعراض واحدة أو أكثر مما يلي:

-ألم شديد في جانبي أسفل ظهرك

-المزيد من آلام المعدة التي لا تزول

-دم في البول

-الغثيان أو القيء

-حمى وقشعريرة

-رائحة بول كريهة أو تبدو غائمة

تبدأ حصوات الكلى بالتأذي عندما تسبب تهيجًا أو انسدادًا هذا يتراكم بسرعة للألم الشديد في معظم الحالات ، تمر حصوات الكلى دون التسبب في ضرر ولكن عادة لا يحدث ذلك بدون التسبب في الكثير من الألم، قد تكون مسكنات الألم هي العلاج الوحيد المطلوب للحصى الصغيرة، قد تكون هناك حاجة إلى علاج آخر ، خاصةً للحصى التي تسبب أعراضًا دائمة أو مضاعفات أخرى ومع ذلك ، في الحالات الشديدة ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية.

تشمل الأسباب المحتملة قلة شرب الماء ، أو ممارسة الرياضة (كثيرًا أو قليلًا جدًا) ، أو السمنة ، أو جراحة إنقاص الوزن ، أو تناول طعام يحتوي على الكثير من الملح أو السكر، قد تكون العدوى والتاريخ العائلي مهمًا لدى بعض الأشخاص.يرتبط تناول الكثير من الفركتوز بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى يمكن العثور على الفركتوز في سكر المائدة وشراب الذرة عالي الفركتوز.

هناك أربعة أنواع رئيسية من الحجارة:

-أكسالات الكالسيوم: أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعًا والتي تنشأ عندما يتحد الكالسيوم مع أكسالات في البول قد يساهم عدم كفاية تناول الكالسيوم والسوائل ، بالإضافة إلى الحالات الأخرى ، في تكوينها.

-حمض اليوريك: هذا نوع شائع آخر من حصوات الكلى. تحتوي الأطعمة مثل اللحوم العضوية والمحار على تركيزات عالية من مركب كيميائي طبيعي يعرف باسم البيورينات. يؤدي تناول البيورين العالي إلى زيادة إنتاج يورات أحادية الصوديوم ، والتي ، في ظل الظروف المناسبة ، قد تشكل حصوات في الكلى. يميل تكوين هذه الأنواع من الحجارة إلى التوارث في العائلات.

-ستروفيت: هذه الحصوات أقل شيوعًا وتسببها التهابات في المسالك البولية العلوية.

-السيستين: هذه الحجارة نادرة

يساعد شرب كمية كافية من السوائل على إبقاء البول أقل تركيزًا مع الفضلات يكون البول الداكن أكثر تركيزًا ، لذا يجب أن يظهر بولك باللون الأصفر الفاتح جدًا حتى يتضح ما إذا كنت رطبًا جيدًا يجب أن تكون معظم السوائل التي تشربها من الماء يجب أن يشرب معظم الناس أكثر من 12 كوبًا من الماء يوميًا تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية حول الكمية المناسبة من المياه التي تناسبك. الماء أفضل من الصودا أو المشروبات الرياضية أو القهوة / الشاي. إذا كنت تمارس الرياضة أو إذا كان الجو حارًا في الخارج ، يجب أن تشرب المزيد. يجب أن يقتصر السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز على الكميات الصغيرة.