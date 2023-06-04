5 أطعمة تساعد على إزالة الشوائب ومنع تكون حصوات الكلى

إيناس البنا

تعد الكلى من أكثر أعضاء الجسم حيوية، وتعتبر حصوات الكلى من الأمراض الشائعة جدًا، يعاني الكثير من الناس من هذا بسبب نمط الحياة السيئ وعوامل مثل الجفاف والبول الحمضي المفرط والتهاب المسالك البولية وتراكم السموم والفضلات.