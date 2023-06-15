اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ضياء رشوان: الوطنية للانتخابات هى الجهة المنوط بها الحديث عن انتخابات الرئاسية

الخميس، 15 يونيو 2023 10:15 م
ضياء رشوان: الوطنية للانتخابات هى الجهة المنوط بها الحديث عن انتخابات الرئاسية ضياء رشوان
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الفترة الماضية انتشرت تصريحات كاذبة بشأن إجراء انتخابات مبكرة للرئاسة، ولكن الجهة الوحيدة المنوطة بهذه التصريحات هى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للدستور. 
 
وأضاف خلال برنامجه مصر جديدة المذاع على قناة اى تى سى: "دستور 2014 عمل شيء تاريخى، عمل فصل كامل للهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك جهة واحدة أوكل لها الدستور الانتخابات فى مصر وهى الهيئة الوطنية للانتخابات". 
 
وتابع: "كان لى الشرف أن أكون من ضمن الخمسين فى صياغة الدستور فى عام 2014، والدستور بيقول ببساطة شديدة جدا تبدأ إجراءات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة عن 120 يوما، وتنتهى مدة الرئيس بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية 2 أبريل 2018 وتنتهى فى أبريل 2024".

ضياء رشوان

الانتخابات الرئاسية

صياغة الدستور

مدة الرئيس

برنامج مصر جديدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة