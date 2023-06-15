ضبط موظفة بنك إختلست مبالغ مالية من عهدتها

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نحجت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بقيام (موظفة بذات البنك – مقيمة بمحافظة القاهرة) بإختلاس مبالغ مالية من عهدتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكورة بإستغلال طبيعة عملها وإختصاصها الوظيفى والإستيلاء على مبالغ مالية بإجمالى (1,5 مليون جنيه) دون وجه حق .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.