اليوم السابع
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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك خلال حملة تموينية فى كفر الشيخ

الخميس، 15 يونيو 2023 04:51 ص
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك خلال حملة تموينية فى كفر الشيخ لحوم - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط صاحب محل جزارة وبحوزته كمية من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة بمدينة دسوق، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

وتمكنت حملة من التموين بإشراف رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط صاحب محل جزارة ببندر دسوق، وبحوزته فى محل الجزارة الخاص به 200 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وبدون إشراف بيطري، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لتغير في خواصها وتغير في اللون والرائحة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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