ضبط ربع طن زيت طعام مجهولة المصدر ومياه غازية وأطعمة منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

حيث تمكنت مديرية التموين من ضبط أحد محال السوبر ماركت بحي ثالث وبه كمية تقدر بـ 120زجاجة مياه غازية ومربى ولبن منتهية الصلاحية، وضبط ربع طن تقريبًا من زيت طعام مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 93 محضرًا تموينيًا متنوعًا، منهم 36 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 18محضرًا عدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا سلع مجهولة المصدر، و9 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري"، و5 محاضر عدم الإعلان عن المخازن، و5 محاضر إدارة بدون ترخيص (عدم إصدار فواتير).

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير محضرًين إنتاج خبر ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرًا توقف عن الإنتاج.





