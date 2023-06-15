شباب ورياضة الأقصر تدعم أبناء القرى عبر برامج ومشروعات متنوعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، دعم للشباب فى مراكز شباب القرى والنجوع حول المحافظة، عبر برامج ومشروعات متنوعة، أبرزها مشروع ( It. Hubs) وبرنامج فعاليات، حيث نفذت إدارة تمكين الشباب بالمديرية، فعاليات خطة أندية السكان عن شهر يونيو الجارى، بعقد برنامج (فعاليات) فى مركز شباب الزينية بحرى بإدارة شباب الزينية، وذلك بحضور أعضاء أندية السكان من مركز الشباب، وفي إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان، لتحقيق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

ويقول صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، إنه تم تنفيذ جلسة تدريب ضمن برنامج فعاليات فى الزينية بحرى بمعرفة المدربة بسنت محمد، وتحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، ومحمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، وفريق عمل إدارة تمكين الشباب بالمديرية.

كما واصلت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر يونيو، عبر تنفيذ مشروع (It Hubs) بمركز شباب الضبعية بإدارة شباب القرنة، حيث يهدف المشروع إلى تنمية المهارات التكنولوجية للشباب، والتي تؤهلهم لسوق العمل، وينفذ المشروع على مدار عشرة أيام تدريبية بداخل نادى سكان الضبعية (أوف لاين)، بالإضافة إلى يوم تدريب صحة إنجابية (أون لاين).

وتم تنفيذ مشروع (It Hubs) بمركز شباب الضبعية بإدارة شباب القرنة، تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية، وفريق عمل الإدارة وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وبحضور علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، وأحمد جمال وهبة محمد منسقى مؤسسة إتجاه بالأقصر.