وأفادت وكالة الأنباء السعودية ، اليوم الخميس، بأن عمليات تنظيف سطح الكعبة المشرفة تمت عبر منظومة عمل تتضمن الوسائل التقليدية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، حيث استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية ضمن خططها التطويرية لعمليات التنظيف بشكل يدوى وإلكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها المزود بتقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وبمميزات تتضمن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، في توقيت شحن لمدة (4) ساعات ومدة عمل تقدر ب (3) ساعات ومساحة تغطية تقدر ب (180) مترا مربعا فى ثلاث ساعات، وقوة شفط (2000) باسكا لخزان (400) مل للأتربة.