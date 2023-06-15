وأضافت أبرامشينكو، ردا على سؤال من وكالة /تاس/ الروسية: "لم نحدد حجم الأضرار بشكل كامل حتى الآن؛ حتى اليوم، تجاوزت 1.5 مليار روبل".

وأكدت أن مقدار الأضرار كان الدافع لتكليف هيئة فيدرالية بالاستجابة لهذه الحالة الطارئة.



ووفقا لأبرامشينكو، فإن حساب الضرر سيستمر مع انحسار المياه من المناطق التي غمرتها الفيضانات.