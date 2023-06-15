رئيس مركز الداخلة: استكمال أعمال إنارة مداخل القرى ومبادرة 100 مليون شجرة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

قال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إن الأجهزة التنفيذية المختصة بالمركز والقرى التابعة له تستكمل أعمال إنارة مداخل القرى على مستوى الداخلة ضمن خطة قطاع الإنارة بالمركز مع استكمال الإنارة الجمالية بدفى الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة موط والقرى التابعة لمركز الداخلة بجانب استكمال تنفيذ مبادرة 100مليون شجرة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.