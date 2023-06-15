رئيس مركز الداخلة: استكمال أعمال إنارة مداخل القرى ومبادرة 100 مليون شجرة

قال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إن الأجهزة التنفيذية المختصة بالمركز والقرى التابعة له تستكمل أعمال إنارة مداخل القرى على مستوى الداخلة ضمن خطة قطاع الإنارة بالمركز مع استكمال الإنارة الجمالية بدفى الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة موط والقرى التابعة لمركز الداخلة بجانب استكمال تنفيذ مبادرة 100مليون شجرة تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.
وأضاف الطماوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن أعمال إنارة الشوارع الجمالية تتم وفق رؤية فنية تحفظ الهوية البصرية للمدينة وتوفر من استهلاك الكهرباء كما أن أعمال قص الأشجار تتم تحت إشراف مختصين فى الزراعة بحيث تضمن النمو الصحيح والآمن للأشجار، كما يجرى تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة موط، مع استكمال ردم وتمهيد مسطح مجاور للطريق الدائرى تمهيدا لتجهيزه بالخدمات اللازمة لاستخدامه كمتنفس للمواطنين.
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