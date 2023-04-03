العمل فى صيانة أعمدة الإنارة بشوارع ومداخل قرى الحلة جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى خدمة القرى والنجوع خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم العمل فى صيانة أعمدة الإنارة فى الطريق السريع وشوارع ومداخل قرى الحلة، وذلك لخدمة المواطنين والسائقين على الطريق خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تم تكليف رجال مجلس قروى الحلة بالعمل فى صيانة وتطوير كافة أعمدة الإنارة فى الطريق السريع وشوارع ومداخل القرية، وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والسائقين خلال التواجد على الطريق، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

فيما انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز، من أعمال دهانات وترميم الأرصفة وتطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المدن والمراكز برفع كفاءة الشوارع وتطويرها، وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الجمالي لأحياء ومراكز المحافظة.

ويقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تمت إعادة دهانات الأرصفة بدءاً من منطقة ميدان بنيتو مرورا بميدان الصحة وكورنيش النيل، وحتى حديقة إسنا الجديدة وذلك طبقا للخطة الاستثمارية 2022 / 2023، حيث تم تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة بمنطقة ميدان بنيتو، وكافة الشوارع الجانبية بمدينة إسنا والتي صعب رصفها بالطرق التقليدية ، وهى " شارع موسي " و "شارع جنوب بنك اسكندرية"، و" شارع الصحة الشيمي" ، و " شارع الراعي من ش البحر" حتي " شارع احمد عرابي "، و"شارع مكتبة الصحافة "حتى تقاطع "شارع الراعي"، و "شارع شمال مسجد الشيخ هاشم " بداية من " شارع البحر"، و "شارع الكنيسة القديمة " بإجمالى طول 2500 متر، وجارى تطوير باقي الطرق.



العمل فى صيانة أعمدة الإنارة فى الطريق السريع بإسنا



جانب من صيانة أعمدة الإنارة بالطريق السريع