حياة كريمة بالأقصر: "قرى إسنا تعمل فى مشروعات الصرف الصحى يومياً لخدمة الأهالى"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفى هذا الصدد صرح اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية وعلى مدار الساعة فى مشروعات الصرف الصحى فى القرى المختلفة، حيث يعتبر دخول الصرف أبرز خطوات العمل فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فيتم إجراء أعمال الصرف الصحى بقرية النمسا، بجانب العمل فى الصرف الصحى داخل قرية الكيمان، ويجرى استمرار أعمال الصرف الصحى بقرية الدير.

ويضيف رئيس مركز و مدينة إسنا ، لـ"اليوم السابع"، استمرار أعمال إحلال وتجديد سقف كوبرى ترعة الكلابية بقرية الحلة، كما يتم تواصل أعمال الصرف فى محطة صرف توماس الوسطى، كما تم البدء فى قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقى لقرية الدير، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجرى أيضاً إستمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومى للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة.، وتم مؤخراً الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%.

وأوضح اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يجرى أيضاً ضمن حياة كريمة، إنهاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطتين الرفع الرئيسية والفرعية بالكلابية والتابعة لمجلس قروى الحلة، كما جارى الإنتهاء من خطوط الإنحدار والطرد وربط الشبكات مشروع الصرف بالكلابية، كما تستعد المدينة للبدء فى تنفيذ أعمال مشروع رصف طريق إسنا- السباعية الزراعى الغربى السريع بطول حوالى 23 كم بداية من كوبرى المشابك شمالاً وحتى ترعة ناصر جنوباً (كمين السباعية)، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا.