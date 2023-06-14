حياة كريمة بالأقصر.. رجال إسنا يتحدون الطقس لاستكمال مشروعات المبادرة.. صور

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفى هذا الصدد صرح اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجرى إستمرار أعمال الصرف الصحى بقرية المساوية، كما يتم العمل فى خط الطرد المزدوج بقرية العضايمة، ويتم العمل فى الصرف الصحى بقريتى الكيمان والشغب، كما تجرى أعمال توصيل خطوط الاتصالات بقرية الدير، ويتم استمرار العمل على شبكات الانحدار الصرف الصحى بالحلة، ويتم العمل فى إنشاء سوق الخضر والفاكهة بحاجر كومير.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تواصل أعمال الصرف فى محطة صرف توماس الوسطى، كما تم البدء فى قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقى لقرية الدير، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجرى أيضًا استمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومى للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم مؤخرًا الانتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%، وجارى إنهاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطتين الرفع الرئيسية والفرعية بالكلابية والتابعة لمجلس قروى الحلة، كما جارى الانتهاء من خطوط الانحدار والطرد وربط الشبكات مشروع الصرف بالكلابية، كما تستعد المدينة للبدء فى تنفيذ أعمال مشروع رصف طريق إسنا- السباعية الزراعى الغربى السريع بطول حوالى 23 كم بداية من كوبرى المشابك شمالًا وحتى ترعة ناصر جنوبًا (كمين السباعية)، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا.