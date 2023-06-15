جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لــ2258 حالة بالمحلة الكبرى وكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلتين شاملتين إلى قرية بلقينا فى مركز المحلة الكبرى، وقرية كفر حشاد مركز كفر الزيات، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

شهدت القافلتان توقيع الكشف الطبى على 2258 حالة من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 155 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وتم توقيع الكشف الطبى فى التخصصات التالية: 153 جراحة المخ والأعصاب و 233 حالة في عيادة طب الأطفال، 268 بجراحة العظام، 229 بعيادة الأمراض الجلدية، و 209 بأمراض الباطنة، و 126 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 252 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و66 بعيادة الجراحة العامة، و 103 بعيادة الأمراض الصدرية، و 80 بالنفسية والعصبية، و331 بعيادة طب وجراحة العيون، و42 بعيادة القلب والأوعية، و87 بعيادة التحاليل،و79 بعيادة تنظيم الأسرة.

كما تم تحويل 155 حالة بواقع 12 جراحة مخ وأعصاب، 7 أطفال، 16 عظام، 15 جلدية، 7 باطنة، 14 مسالك بولية، 15 انف واذن وحنجرة، 12 جراحة عامة، 8 الصدر،10 نفسية وعصبية،36 طب وجراحة العيون. و3 قلب واوعية دموية.

وشهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 98 مواطنا، وزراعة 100 شجرة مثمرة بالقريتين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، اضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري، وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم، كما قدمت الدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة محاضرات توعوية لأهالي القرية لتحقيق حياة أسرية كريمة وتربية إيجابية للأطفال.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.