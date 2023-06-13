رئيس جامعة طنطا يفتتح معمل الحاسب الآلي بكلية طب الأسنان

الغربية مصطفى عادل

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا معمل الحاسب الآلي بكلية طب الأسنان، المجهز بـ108أجهزة كمبيوتر وخدمات الإنترنت ومعد لإجراء الاختبارات الإلكترونية، وتطوير أنشطة البحث العلمي لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية، بحضور الدكتور حاتم أمين عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الافتتاحات الجديدة التي تشهدها جامعة طنطا تمثل نقلة نوعية في تعظيم قدراتها الاكاديمية والخدمية، مشيرا الى أن افتتاح اليوم يأتى ضمن أعمال التطوير وفقاً لخطتها الاستراتيجية للمشروعات التعليمة، ورفع كفاءة البنية الأساسية وتعزيز الطاقات الاستيعابية لتحقيق أعلى مستوي من الجودة في خدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية بالكلية والجامعة.

كما تفقد خلال جولته بالكلية وحدة التخدير الكلي لعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وجهاز التخدير المتطور المستلم حديثا، وقسم الجراحة وغرف العمليات الجراحية والأجهزة المستلمة حديثا الخاصة بعمليات قسم جراحة الفم والوجه المجهزة على أعلى مستوى وفقاً للمواصفات، بطاولات عمليات و2 جهاز تخدير من أحدث الأجهزة وكشاف عمليات مدعم بكاميرا، مشيداً بجهود كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية في تطوير البنية التحتية والتجهيزية بالكلية.