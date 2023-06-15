تفاصيل إحالة سيدة للمحاكمة لاتهامها بسرقة محال ذهب فى الوايلى

كتب: سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة سيدة، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها ب سرقة محال الذهب فى الوايلى بأسلوب المغافلة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

كان رجال المباحث بالقاهرة نجحوا في ضبط إحدى السيدات بالوايلى وبحوزتها عدد من المصوغات الذهبية "مجهولين المصدر" واعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل محال المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة".