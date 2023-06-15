تغيرات الرؤية وضيق التنفس أبرز أعراض النزيف الداخلي

كتبت نهير عبد النبى

يحدث النزيف الداخلي عندما تنزف من الأوعية الدموية ويتجمع الدم داخل الجسم بدلاً من النزيف من خلال جرح مفتوح، و يمكن أن تختلف أعراض النزيف الداخلي ، المعروف باسم النزيف ، من حالة إلى أخرى.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth يمكن أن يكون النزيف الداخلي مفاجئًا وسريعًا مصحوبًا بألم شديد وصدمة وإغماء أو يمكن أن يكون بطيئًا و "صامتًا" مع أعراض قليلة حتى يصبح الفقد الكلي للدم شديدًا على الرغم من أن الأعراض لا تعكس دائمًا مقدار النزيف وشدته.

تتنوع أسباب النزيف الداخلي مثل العلامات والأعراض بعضها ناتج عن قوة خارجية، مثل ضربة للجسم ، بينما يحدث البعض الآخر داخل الجسم بسبب مرض أو ضعف هيكلي.

تشمل أعراض النزيف الداخلي:

-دوار

مع فقدان الدم السريع أو الهائل ، يشيع الشعور بالدوار والدوار في الحالات التي يكون فيها فقدان الدم تدريجيًا ، قد يحدث الدوار فقط عندما يحاول الشخص الوقوف وينخفض ضغط الدم (يسمى انخفاض ضغط الدم الانتصابي).

-ألم

الألم هو عرض شائع للنزيف الداخلي، حيث يؤدي الدم إلى تهيج الأنسجة في بعض أجزاء الجسم ، مثل الصدر ، قد يقتصر الألم على منطقة النزيف مع الآخرين ، مثل البطن ، قد يشعر بالألم في أجزاء أخرى من الجسم (المعروف باسم الألم المشار إليه) على سبيل المثال ، غالبًا ما يشعر النزيف بالقرب من الحجاب الحاجز في الكتف.

-ضيق في التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس من أعراض النزيف الداخلي في أي جزء من الجسم. مع فقدان الدم ، يقل عدد خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الأنسجة. يسبب نقص الأكسجين صعوبة في التنفس.

-وخز في اليدين والقدمين

مع فقدان الدم ، غالبًا ما "يضغط" الجسم على الأوعية الدموية في الأطراف لإعادة توجيه الدم إلى الأعضاء المهمة يمكن أن يسبب فقدان الأكسجين للأطراف وخزًا في اليدين أو القدمين يمكن أن يسبب النزيف الداخلي أيضًا فرط التنفس (التنفس السريع) حيث يحاول الجسم رفع مستويات الأكسجين.

-التغييرات في الرؤية

التغييرات في الرؤية شائعة مع النزيف الداخلي يمكن أن تحدث قبل "فقدان الوعي" عندما يكون فقدان الدم سريعًا أو شديدًا قد تكون التغييرات الأخرى ناجمة عن نزيف في المخ ، حيث يشيع عدم وضوح الرؤية والرؤية المزدوجة .

-الغثيان أو القيء

قد يحدث الغثيان والقيء بسبب فقدان الدم أو استجابة للألم هذه الأعراض شائعة عندما يكون النزيف في الجهاز الهضمي أو الدماغ.

-التعرق الغزير

التعرق الشديد دون سبب واضح (يسمى التعرق الغزير) يمكن أن يحدث عندما يكون فقدان الدم مفاجئًا أو شديدًا يمكن أن يسبب فقدان الدم تغيرًا سريعًا في درجة حرارة الجسم ، والذي بدوره يمكن أن يسبب التعرق الشديد والمفاجئ غالبًا ما يصف الناس هذا بأنه "خروج من العرق البارد".

-كدمات

يمكن أن تشير الكدمات أحيانًا إلى مكان حدوث النزيف و تشير الكدمات حول السرة ، والتي يشار إليها بعلامة كولين ، إلى حدوث نزيف في البطن .

-تغيير في الحالة العقلية

يعد التغيير في الحالة العقلية ، بما في ذلك الارتباك ، علامة على فقدان الكثير من الدم يمكن أن يشمل ذلك فقدان الوعي التام التغيير في الحالة العقلية هو علامة على حالة طبية طارئة.