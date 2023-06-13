اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:04 م
أكرم القصاص
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طقس سيئ وعواصف ترابية تعيق الرؤية على الطرق السريعة بالوادى الجديد

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:51 م
طقس سيئ وعواصف ترابية تعيق الرؤية على الطرق السريعة بالوادى الجديد طقس الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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استمرت موجة الطقس السيئ على كافة مراكز محافظة الوادى الجديد لليوم الثالث على التوالى، مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب عواصف ترابية، والتى تسببت في تكوين سحب من الأتربة التي غطّت سماء المحافظة وأدت لانخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة، ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز المحافظة، وسجلت درجات الحرارة في مدن الوادي الجديد 43 درجة مئوية.
 
وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن جاهزية كافة القطاعات تحسبًا لأية تداعيات تنتج عن الطقس السيئ، وكثّف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة تحسبًا لأي حوادث قد تحدث بسبب شدة الرياح في المناطق المتطرفة والمكشوفة.
 
ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.
 
ووجّهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال شكاوى المواطنين.
 
طقس الوادى الجديد (1)
طقس الوادى الجديد 

طقس الوادى الجديد (2)
طقس الوادى الجديد 
 
طقس الوادى الجديد (3)
طقس الوادى الجديد 

 


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