اليوم السابع
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تعيين الدكتور محمد عمار قائما بعمـل المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنوفية

الخميس، 15 يونيو 2023 09:45 م
تعيين الدكتور محمد عمار قائما بعمـل المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنوفية الدكتور محمد صبري عمار
المنوفية - محمد فتحى

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أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارا بتكليف الدكتور محمد صبرى عمار، الأستاذ بقسم الجراحة العامة بالكلية، للقيام بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنوفية.
 
وكان الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قد عقد اليوم لجنة اختيار عميد كلية الإقتصاد المنزلي والتي ترشح فيها 5 أساتذة من الكلية، وقد ضمت لجنة الاختيار الدكتور صقر أحمد صقر، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، والدكتور الهلالي الشربيني الهلالي من جامعة المنصورة، والدكتورة سعاد أحمد شاهين من جامعة طنطا، والدكتورة رباب السيد مشغل أستاذ بقسم إدارة المنزل والمؤسسات بكلية الإقتصاد المنزلي بالمنوفية. 
 
وقد ناقشت اللجنة مقترحات المتقدمين لمنصب العميد في النواحي التعليمية والبحثية والعلمية، والتي تقدم بها كل من الدكتور عصام عبد الحافظ حسين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة علا يوسف محمد عبد اللاه أستاذ بقسم الملابس والنسيج بالكلية، والدكتور إيهاب أحمد محمد النعسان أستاذ بقسم الملابس والنسيج بالكلية، والدكتورة سهام عزيز السيد أستاذ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالكلية، والدكتور خالد على عبد الرحمن أستاذ ورئيس قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالكلية.

 


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