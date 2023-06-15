تحرير محاضر للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بدير مواس فى المنيا

المنيا ـ حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن الوحدات المحلية تواصل تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية ، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية ، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك ، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وفى ذلك السياق، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة بديرمواس، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 17 مخالفة تموينية تنوعت بين ( نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم الإعلان - عدم نظافة )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز على استمرار الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت بالمدينة والقرى التابعة لها ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز ، والحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار، والتأكد من توافر السلع والمنتجات.