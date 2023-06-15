صحة المنيا تواصل تنظيم قوافل طبية لأهالي قرية دير أبو حنس بمركز ملوى ضمن حياة كريمة

تواصل مديرية الصحة اليوم تنفيذ قافلة طبية علاجية فى قرية دير ابو حنس بمركز ملوى في محافظة المنيا على مدار يومين متتاليين بدات أمس الأربعاء وتنتهى اليوم الخميس.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

ومن ناحية أخرى تجرى أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاى بتكلفة 303,9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 39 %، ومستشفى بنى مزار المركزى بتكلفة 376,2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ40 %، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات حياة كريمة، مشيراً إلى استمرار أعمال إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392,6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 73 %، واستمرار أعمال الإنشاء لمستشفى مغاغة وتخدم 640 ألف و963 نسمة، بنسبة تنفيذ تصل إلى 26%، ومستشفى أبوقرقاص وتخدم 648 ألف و642 نسمة بنسبة تنفيذ 25%.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتسلم 29 وحدة صحية، موزعة على النحو التالى: 5 وحدات صحية بقرى مركز ديرمواس وهى: ( أبو خلقة - تانوف - تل عمران - جزيرة تل عمران - نزلة محمود )، و6 وحدات بقرى مركز العدوة، وهى: (الباجور - زاوية برمشا - منشأة حلفا- نزلة رمضان – الاقدام 5 –النصر 6 )، و5 وحدات بقرى مركز مغاغة، وهى: ( البلاعزتين – دير الجرنوس – ملاطية – ميانة الوقف – نزلة بنى خلف )، و4 وحدات بقرى مركز ملوى، وهى: ( نجع العرب – نزلة تنده – نزلة حمزاوى – نزلة شرموخ )، و9 وحدات بقرى مركز أبو قرقاص، وهى: ( أبيوها - السحالة- المطاهرة القبلية- بنى حسن الشروق – الفقاعى - زاوية حاتم - نزلة أسمنت - جريس - نزلة جريس ).