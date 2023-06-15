"تأثير الابتكار على الأداء الحكومى".. رسالة ماجستير للباحث محمد محى بجامعة المنصورة

كتبت - مرام محمد

منحت كلية التجارة جامعة المنصورة ، درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، للباحث محمد محى عبد السلام أحمد، برسالته المعنونة: "تأثير الابتكار على الأداء الحكومي دراسة ميدانية على القطاع الحكومي بمحافظة الدقهلية"، وذلك بعد أن أثنت اللجنة المناقشة على الرسالة.

وتشكلت لجنة الإشراف والحكم من الدكتور عبد العزيز علي حسن أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة المنصورة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقا "مشرفا ورئيسًا"، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "عضوًا"، والدكتور تامر إبراهيم عشري أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة المنصورة "عضوًا".

هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين الابتكار والأداء الحكومى لدى القطاع الحكومي بمحافظة الدقهلية، في محاولة لوضع تصور واضح لتلك العلاقة نظرا لعدم وجود دراسات حتى الآن "في حدود علم الباحث"، والعمل على تقديم توصيات موجزة ومحددة لقيادات القطاع الحكومي المختلفة للمساعدة على الارتقاء بها.

وأكدت نتائج الدراسة على وجود علاقة تأثير قوية لأبعاد الابتكار على مستويات الأداء الحكومي، وتمثلت أهم التوصيات في النقاط التالية:

1- بناء مؤشر للابتكار الحكومي على غرار المؤشرات الوطنية التي تم بناءها وإطلاقها في عدة تجارب دولية كتجربة الاتحاد الأوروبي، والتجربة الأسترالية، والكورية، والإمارات العربية المتحدة. ويتكون هذا المؤشر من أربعة مكونات أساسية هي مدخلات الابتكار، عمليات الابتكار، مخرجات الابتكار، ونتائج الابتكار.

2- بناء القطاع الحكومي لعلاقات شراكة استراتيجية مع الجامعات المصرية لدراسة وتطوير الممارسات المبتكرة في القطاع العام.

3- إنشاء حاضنات للابتكارات الحكومية على مستوى الدولة تُمكن المبتكرين الحكوميين سواء من موظفي القطاع الحكومي أو من العملاء الخارجين من تطوير مقترحاتهم وأفكارهم المبتكرة، وذلك عبر تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لتطوير هذه الأفكار كتوفير التمويل التوجيه والتدريب، تقييم الأفكار المبتكرة، التخطيط والتصميم، وإعداد النماذج الأولية للأفكار المبتكرة.

4- تقييم أثر الابتكارات الحكومية باستخدام مناهج تقييم مبتكرة وحديثة عوضا عن استخدام المناهج والأدوات التقليدية في تقييمها؛ إذ دلت التجارب الدولية بأن للمشروعات المبتكرة طبيعة خاصة للقياس وتستلزم أدوات بحثية متطورة.