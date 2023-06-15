انتظام سير العمل فى العيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبى

انتظمت العيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبي في استقبال المرضى من كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى انتظام العاملين والأطباء وهيئة التمريض، والذي بات يستقبلون الحالات الذين تم إحالتهم عن طريق وحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية منذ الساعة 8 صباحا، حتي الساعة الـ 10 مساء، وذلك في إطار تكليف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الرعاية الصحية، وإشراف الدكتور محمد سامي رئيس فرع الإسماعيلية.

وقال الدكتور حسين كساب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، إنه يتابع وبنفسه توافد المرضي علي العيادات الخارجية علي مدار الساعة، لافتا أنه أصدر تعليماته بانتظام العمل داخل العيادات الخارجية لاستقبال المرضى بدون أي خلل، والتزام العمل بشكل طبيعي منذ الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة العاشرة مساء، وذلك لتقديم خدمات طبية أفضل ومتميزة لجميع المترددين لتلقي العلاج أو الكشف علي مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأضاف كساب، أن مبني العيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبي يضم 35 عيادة تستوعب 20 تخصص طبي، وأنه تم توفير أكثر من غرفة كشف واحدة بالنسبة للتخصصات ذات التكدس والإقبال الكبير من المترددين مثل الأطفال، والباطنة العامة، والقلب، والعظام، وذلك تيسيراً على المرضى، بالإضافة الي تسهيل جميع الإجراءات وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مضيفا أن جميع العاملين في المجمع الطبي أصبحوا يعملون علي توفير أقصي سبل الراحة للمرضي.

وأكد الدكتور حسين كساب، على تواجد الفرق الطبية بكامل طاقتها في جميع أقسام مجمع الإسماعيلية الطبي، والالتزام بجدول النوبتجيات علي مدار الساعة، وذلك لتوفير كافة الخدمات الطبية للمرضي بأعلى جودة ويسر، مؤكداً علي متابعته بصفة شخصية غرف المرضى بالأقسام الداخلية والاطمئنان من المرضي على جودة الخدمات المقدمة لهم وعدم وجود أي قصور فى الخدمات الطبية.