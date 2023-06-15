اليوم السابع
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اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقى

الخميس، 15 يونيو 2023 05:00 م
اليابان: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقى صاروخ
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الدفاع فى اليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا اليوم الخميس، فى أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة الت أجرتها بيونج يانج حتى الآن هذا العام، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد نحو البحر الشرقى"، في إشارة إلى المسطحات المائية المعروفة أيضا باسم بحر اليابان.
 
هذا ومددت اليابان يوم الأحد أمرا بتدمير أى صاروخ باليستي أو صاروخ أو حطام كوري شمالي يهدد أراضي البلاد، وفقا لوزارة الدفاع، بعد انتهاء صلاحية نافذة إطلاق القمر الصناعي التي أعلنت عنها بيونغ يانغ في نفس اليوم.

صاروخ

كوريا الشمالية

بيونج يانج

كوريا الجنوبية



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