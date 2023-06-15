اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 04:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المبادرة الرئاسية "ابدأ" تشارك بالمؤتمر الوطنى للشباب فى برج العرب بالإسكندرية

الخميس، 15 يونيو 2023 04:15 م
المبادرة الرئاسية "ابدأ" تشارك بالمؤتمر الوطنى للشباب فى برج العرب بالإسكندرية الرئيس السيسي في جناح مبادرة "ابدأ"
كتبت : أماني سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت المبادرة الرئاسية " ابدأ " فى المؤتمر الوطني للشباب والذي أقيم بالأمس في برج العرب بالإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعض أعضاء المبادرة .
 
وأشارت مبادرة "ابدأ" خلال المؤتمر إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية قدرات العنصر البشري وتحقيق التعاون بين قطاع الصناعة والجامعات التكنولوجية.
 
وبالفعل تتعاون المبادرة الرئاسية "ابدأ" حالياً مع جامعة برج العرب التكنولوجية لربط تحديات الصناعة بالدراسة الأكاديمية وتوفير التدريب العملي للطلاب في المناطق الصناعية ودراسة احتیاجات سوق العمل. 
 
وسينتج عن ذلك توطين الصناعات المصرية وتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات وتنمية قدرات القوى العاملة بقطاع الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب.
 
WhatsApp Image 2023-06-15 at 15.09.58
 
WhatsApp Image 2023-06-15 at 15.09.56
 

 

 


المؤتمر الوطنى للشباب

مبادرة ابدأ

توطين الصناعة

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة