الطائفة الإنجيلية ناعية الأب هنرى بولاد اليسوعى: صاحب تاريخ طويل من العطاء

كتب: محمد الأحمدى

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، الأب هنرى بولاد اليسوعى، والذى توفى أمس الأربعاء، والذى يعتبر صاحب تاريخ طويل من العطاء الفكرى، وإيمان حقيقى بخدمة المجتمع.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكى، بخالص العزاء للبطريرك إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في برقية جاء نصها "نشكر الله لأجل خدمته المميزة، ونصلى أن يمنح الرب العزاء للعائلة ومحبِّيه وجميع الرهبنة اليسوعية".

وجاء بيان الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأب هنري بولاد اليسوعي، الذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني، والمحبة، والعطاء، كما نصلي إلى الله القدير، حتى يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، ويعطي أسرة المنتقل، وجميع أعضاء الرهبنة اليسوعية، الصبر، والرجاء، ويمنح الكنيسة دعوات صالحة على مثاله.