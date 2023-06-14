اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الهيئة الإنجيلية: نظمنا مبادرة مع التحالف الوطنى لزراعة 150 ألف فدان قمح

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:04 ص
الهيئة الإنجيلية: نظمنا مبادرة مع التحالف الوطنى لزراعة 150 ألف فدان قمح الدكتور أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية القبطية
كت: محمد الأحمدى

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قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية خلال مؤتمر الحوار العربي الأوروبي الثامن إنه من خلال دورنا فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى نظمنا مبادرة أزرع لزراعة 150 ألف فدان قمح  مع شركائنا 
 
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية لدينا مبادرات عديدة منها لقاء شبكة العربية للحوار فى بيروت واللقاء الثانى كنا فى زيارةلأمريكا والتقينا الخارجية الأمريكية والكونجرس وكانت جولة مهمة أن نشرح ما يحدث فى بلادنا وذكر أن اللقاء الثالث يتمثل اليوم فى الحوار العربى بمشاركة ممثلى 17 دولة. 
 
وتابع إن هناك أهمِّيَّةٍ بالغة بفكرة "الدين والمجتمع"، ويحتل الدين مكانة بارزةً في مجتمعاتنا العربية؛ وقد شهدنا خلال العقود الماضية هذا التأثير الكبير الذيألقى بظلاله على كافة المجالات؛ وخصوصًا على الصعيدين السياسي والاجتماعي. ولهذا السبب من المهم أن تُركِّز الحوارات المشتركة، على هذه القضية. 
 

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الهيئه الانجيليه

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