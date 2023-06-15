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الصحة تكشف قوائم خدمات الخط الساخن بالوزارة للنازحين من السـودان

الخميس، 15 يونيو 2023 12:11 م
الصحة تكشف قوائم خدمات الخط الساخن بالوزارة للنازحين من السـودان الصحة تكشف قوائم خدمات الخط الساخن بالوزارة للنازحين من السـودان
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن قوائم خدمات الخط الساخن التابع للوزارة 15335 للنازحين من السـودان من خلال إرسال رسالة نصية بكلمة «نيل أو النيل»).
 
- قائمة خدمة أقرب منشأة صحية
 
تضم كافة الوحدات الصحية و المراكز الطبية المحيطة بالموقع الجغرافي.
 
- قائمة المعلومات الصحية
 
وتستهدف للتعريف بالخدمات والإجراءات الخاصة بـ السيدات الحوامل الأطفال نيل الصحة الإنجابية.
 
- قائمة خدمات الدعم النفسي
 
وتستهدف التعريف بـالخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية المنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية.
 
-قائمة أرقام الطوارئ تضـم
 
- الخط الساخن للإسعاف (123)
 
- الخط الساخن للنجدة (122
 
- رقم الخط الساخن لبوابة خدمات وزارة الصحة (15335) -الخط الساخن لطوارىء وزارة الصحة (16474) 
 
-الخط الساخن للمطافئ (180)

الصحة

السودان

النازحين من السودان

خدمات الخط الساخن



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