الصحة تكشف قوائم خدمات الخط الساخن بالوزارة للنازحين من السـودان

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن قوائم خدمات الخط الساخن التابع للوزارة 15335 للنازحين من السـودان من خلال إرسال رسالة نصية بكلمة «نيل أو النيل»).
- قائمة خدمة أقرب منشأة صحية
تضم كافة الوحدات الصحية و المراكز الطبية المحيطة بالموقع الجغرافي.
- قائمة المعلومات الصحية
وتستهدف للتعريف بالخدمات والإجراءات الخاصة بـ السيدات الحوامل الأطفال نيل الصحة الإنجابية.
- قائمة خدمات الدعم النفسي
وتستهدف التعريف بـالخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية المنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية.
-قائمة أرقام الطوارئ تضـم
- الخط الساخن للإسعاف (123)
- الخط الساخن للنجدة (122
- رقم الخط الساخن لبوابة خدمات وزارة الصحة (15335) -الخط الساخن لطوارىء وزارة الصحة (16474)
-الخط الساخن للمطافئ (180)
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