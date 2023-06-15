السفير اليونانى يشيد بجهود القيادة السياسية في تطوير مدينة سانت كاترين

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم، السفير "نيكولاس بابا جيورجيو" سفير اليونان لدى جمهورية مصر العربية فى اول زيارة له لمحافظة جنوب سيناء.

ورحب المحافظ بالسفير وتم تبادل النقاش حول تآخي إحدى مدن اليونان مع مدينة شرم الشيخ فى إطار تبادل العلاقات الثقافية و التجارية و السياحية و الترفيهية.

وأشار المحافظ إلى أن اليونان ومصر فى تعاون على مر التاريخ وأنهما دول ذات حضارات عريقة.

وأشار السفير خلال اللقاء إلي زيارته لمدينة سانت كاترين بالأمس وتفقده التطوير الذى يتم بالمدينة، وأثنى على كم الأعمال التى تتم على أرض سانت كاترين ولفت السفير إلى أهمية مدينة سانت كاترين من حيث التاريخ والآثار وكونها مدينة عالمية وعاصمة الأديان معربا أن مدينة سانت كاترين فى قلب الشعب اليوناني.

وتابع السفير أنه منذ وجوده فى مصر منذ ستة أشهر تقريبا شاهد خلالها تطوير حضاري و بنية تحتية فى كل ربوع مصر و أثنى السفير للمحافظ على التطوير الذى يتم فى المحافظة معربا للمحافظ أن مجهوداته التى تتم فى كل مدن المحافظة هي شعار سلام و تنمية ونور للسياحة العالمية ودعا المحافظ السفير لزيارة مدينة دهب و سانت كاترين و قبل السفير الدعوة معربا عن سعادته بلقاء المحافظ.

ودعي محافظ جنوب سيناء السفير اليوناني لحضور الاجتماع التمهيدي الثاني لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، بالقاهرة الشهر القادم ، ثم المؤتمر الرئيسي في شرم الشيخ 28 و 29 سبتمبر من العام الجاري لتبادل الخبرات في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية وأهدى المحافظ السفير درع المحافظة، وتم التقاط صورة تذكارية.