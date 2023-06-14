محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء للنائب سليمان عطيوي في وفاة والده

جنوب سيناء: ياسر عامر

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مدينة دهب، وقدم واجب العزاء والمواساة للنائب سليمان عطيوي، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن جنوب سيناء، في وفاة والده الشيخ عطيوي محمد الذي وافته المنية اول أمس.

وقدم واجب العزاء وذلك في السرادق المقام بمدينة دهب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ومشايخ وعواقل دهب، وممثلو القبائل البدوية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ثم توجه محافظ جنوب سيناء ومرافقوه للمقابر بالمدينة وقرأ الفاتحة للفقيد داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبه قدم النائب سليمان عطيوي الشكر والامتنان لمحافظ جنوب سيناء لقيامه بالزيارة وأداء واجب العزاء، كلفته أبويه انسانية، كما شكر المحافظ على دوام تأديته تلك الواجبات في جميع المناسبات لأهالي المحافظة.