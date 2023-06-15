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الزراعة: حجز الأضاحى بـ"البطاقات الائتمانية" بمقر قطاع الإنتاج بالدقى

الخميس، 15 يونيو 2023 12:00 م
الزراعة: حجز الأضاحى بـ"البطاقات الائتمانية" بمقر قطاع الإنتاج بالدقى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى
كتبت أسماء نصار

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تستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى طلبات المواطنين الراغبين فى حجز الأضاحي بمقر قطاع الانتاج الحيوانى بمبنى تحسين الاراضى بشارع وزارة الزراعة فى الدقى، حيث يتم سداد جدية حجز باستخدام " البطاقات الائتمانية " ولا يقبل سدادها نقدًا.
 
ويبلغ سعر كيلو الجاموس " قائم" 125 جنيهًا، و كيلو البقرى " قائم" 140 جنيهًا و الضأن "قائم" 155 جنيهًا، وهذه اللحوم تمت تربيتها فى مزارع الإنتاج الحيوانى التابعة للوزارة.
 
 أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة حريصة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.
 
 وأضاف القصير أنه بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحي المبارك تم إستيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري ، 20 ألف رأس غنم ، 105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة وهذه الاعداد وبالاضافة للسابق إستيرادها وتسمينها داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس وكذلك بالإضافة الى إنتاجنا المحلي سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الاضحى المبارك.
 

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