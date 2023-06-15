اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى مش بنعمل مستقبل خالص

الخميس، 15 يونيو 2023 01:54 م
الرئيس السيسي: لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى مش بنعمل مستقبل خالص الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك الكثير ينتقد بعض المشروعات داخل الدولة، متابعا: "فيه كتير يقولك الطريق ده بتعمله ليه؟ وبتردم هنا ليه؟ المستقبل بتاع البلد دي.. لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى أنت مش بتعمل مستقبل خالص".
 
أضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه على كلمة وزير النقل كامل الوزير، بافتتاح ميناء الإسكندرية: "فاكرين هعمل شغل للناس إزاى؟ هتخلي الناس تشتغل في الحتت دي وأوفر فرص عمل.. أنا كنت بقول دايما إن أفريقيا البنية الأساسية اللي فيها تحتاج آلاف المليارات من الدولارات علشان تبقى دول، وعلشان الناس فيها تعيش صحيح وتبطل اقتتال والناس بتتقاتل ليه؟.. مفيش أمل، وعلشان تعمل الأمل لازم تبني كتير جدا، مش تبني طريق زي ما الناس كلها فاكرة إننا بنعمل طريق، أنا بشرح الشرح ده ليا وللمسؤولين وللناس في مصر، وللناس المهتمة في العالم تعرف الدول ليه مش مستقرة.. الناس عايزه تعيش".
 
وأكمل الرئيس: "الفريق كامل الفلوس اللي اتخصصتله خلال فترة وزارة النقل 2 تريليون.. 2000 مليار جنيه، حد يقولي على مدى الـ30 سنة اللي فاتوا وزارة النقل خدت كام، أنا بقولكم الكلام ده علشان أقولكم إننا بنحفر مستقبل بلدنا، أنا ماعنديش أي شك في ده، الناس في مصر لازم تسمع كويس إن كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا معاها وشايفها".

السيسي

المشروعات القومية

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

برج العرب

الإسكندرية

المؤتمر الوطني للشباب

زيارة السيسي للبحيرة

ميناء الإسكندرية

محطة تحيا مصر



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: واخد بالى من الفساد اللى تم ولا يمكن أسيبه

الخميس، 15 يونيو 2023 01:49 م

الرئيس السيسى من ميناء الإسكندرية: فرصة تشغيل المشروعات متاحة للجميع والأماكن جاهزة.. بنشتغل فى ظروف غير عادية والدولة مش أكل وشرب.. اللى عايز يبنى بلد مابيخافش.. وواخد بالى من الفساد اللي اتعمل ولا يمكن أسيبه

الخميس، 15 يونيو 2023 01:47 م

شركة CMA: افتتاح محطة تحيا مصر انعكاس حقيقى للعلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا

الخميس، 15 يونيو 2023 01:22 م

الرئيس السيسي يشاهد فيلم "بوابات الخير" بافتتاح محطة "تحيا مصر" بالإسكندرية

الخميس، 15 يونيو 2023 01:09 م

وزير النقل: قريبا افتتاح محطة سكة حديد مصر في بشتيل

الخميس، 15 يونيو 2023 12:58 م

وزير النقل: إنشاء محطتين فى ميناء الدخيلة لمواجهة حجم الطلب الكبير

الخميس، 15 يونيو 2023 12:29 م

وزير النقل: تضاعف مساحة ميناء الإسكندرية إلى 30 كيلو مترا

الخميس، 15 يونيو 2023 12:29 م

وزير النقل: إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا

الخميس، 15 يونيو 2023 12:27 م

الرئيس السيسى يطمئن سكان العريش: "هنعوضكم.. وبنعمل كده ليكم ولأولادكم"

الخميس، 15 يونيو 2023 12:22 م

وزير النقل: 13 شركة وطنية تنفذ 18 كيلو مترا أرصفة داخل ميناء "السخنة"

الخميس، 15 يونيو 2023 12:10 م

الرئيس السيسى: "كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا.. علشان ولاد مصر وأحفادهم"

الخميس، 15 يونيو 2023 12:07 م

وزير النقل: الرئيس السيسي وجه بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات

الخميس، 15 يونيو 2023 11:59 ص

وزير النقل: 9مليارات جنيه تكلفة إنشاء محطة تحيا مصر بالإسكندرية وماستلفناش مليم

الخميس، 15 يونيو 2023 11:54 ص

الرئيس السيسى: تطوير ميناء الإسكندرية خطوة من ألف خطوة

الخميس، 15 يونيو 2023 11:54 ص

الرئيس السيسي: "اللى عايز يبنى بلد مابيخافش أبدا إلا من ربنا اللى هيحاسبه"

الخميس، 15 يونيو 2023 11:48 ص

الرئيس السيسي: بنعمل حاجة في ظروف غير عادية.. والدولة مش أكل وشرب بس

الخميس، 15 يونيو 2023 11:27 ص

الرئيس السيسى: لم نستفد من موقعنا كشريان للتجارة العالمية.. وحان وقت الاستفادة

الخميس، 15 يونيو 2023 11:24 ص

الرئيس السيسى: تطوير الموانئ يحتاج أموالا طائلة للاستفادة من موقعنا

الخميس، 15 يونيو 2023 11:10 ص

الرئيس السيسي: فرصة تشغيل المشروعات متاحة للجميع.. وكل الأماكن جاهزة للشغل

الخميس، 15 يونيو 2023 11:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة