وقال الجيش الأمريكى -وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إنه أغلق لفترة وجيزة البوابات والطرق في القاعدة قبل إصدار أمر بالإخلاء الكامل بعد التهديد الذي تم الإبلاغ عنه حوالي الساعة 10:20 صباحا.

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في القاعدة التي تستخدم أيضا كمقر للقوات الأمريكية في اليابان.

يذكر أن قاعدة يوكوتا الجوية هي قاعدة عسكرية جوية مشتركة بين قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية والقوات الجوية الأمريكية، وتقع في مدينة فوسا بالعاصمة طوكيو.