الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط بامتحانات القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية

تابع الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أعمال الامتحانات بلجان جرجا، اليوم الخميس، حيث تفقد انتظام اللجان والالتزام بالتعليمات المقررة من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد أن المنطقة تحرص على التواصل الدائم و المستمر مع جميع اللجان على مستوى إدارات المنطقة لحظة بلحظة لتذليل أى عقبات، مؤكدا أن التنسيق مع كافة المشاركين فى أعمال الامتحانات هو مبدأ أساسي فى العمل

كما تابع "حمادى" خلال جولته وجود لجان المتابعة و إجراءات الأمن و الرعاية الصحية، وعدم تواجد الهواتف المحمولة بمقار اللجان.

وكان الطلاب قد أدوا اليوم الخميس امتحان مادة التفسير للقسم الأدبى وسط حالة من الهدوء، وعدم وجود شكاوى من الأسئلة، و تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنصرم هو الأسبوع الثاني فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

يذكر أن منطقة سوهاج الأزهرية أعلنت عن فتح باب التظلم والطعون من نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية، بدءًا من الاثنين الموافق 12 يونيو 2023م وحتي 26 يونيو 2023م لمدة 15 يومًا.

وسوف تكون التظلمات بعد استيفاء طلب مراجعة أوراق الإجابة وسداد الرسوم المقررة بخزينة المنطقة ، وتسلم الطلبات إلي لجنة تلقي التظلمات بمقري كنترول الشهادتين بمعهد العارف الابتدائي والإمام علي بن أبي طالب الإعدادي الثانوي للبنين النموذجى.