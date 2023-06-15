اليوم السابع
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الخميس، 15 يونيو 2023 05:08 م
أكرم القصاص
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الأربعاء القادم افتتاح المتحف الجيولوجى بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم

الخميس، 15 يونيو 2023 03:54 م
الأربعاء القادم افتتاح المتحف الجيولوجى بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم المتحف الجيولوجي بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم
الفيوم رباب الجالي

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تشهد جامعة الفيوم الأربعاء القادم الموافق 21 يونيو إفتتاح المتحف الجيولوجي بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم وهو أحدث وأهم متاحف أقسام الجيولوجيا بكليات العلوم بالجامعات المصرية كما يعد أهم مقومات البنية الأساسية التعليمية والبحثية والثقافية بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.
 
 وقال الدكتور أحمد جابر شديد أستاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة الفيوم السابق أنه يرتكز الهدف الأساسي للمتحف على نشر الثقافة والمعرفة العلمية بعلوم الأرض وتاريخ مصر التعديني عبر العصور والموارد الطبيعية، وتوثيق العلاقة بين الإنسان وتاريخه والظواهر الكونية
 
 ولفت جابر الي أن المتحف يهدف الي تعريف طلاب الجامعات والمدارس بالجيولوجيا وعلوم الأرض. كذلك يهدف المتحف الجيولوجي بجامعة الفيوم إلى تبسيط الدراسة الأكاديمية لفروع علم الجيولوجيا المختلفة و تثبيتها في أذهان الطلاب وذلك لاحتوائه على جميع أنواع المعادن والخامات والصخور والأحافير المختلفة التي يدرسها الطالب نظرياً طيلة فترة دراسته بالقسم.

علوم الأرض

جامعة الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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