الأحد المقبل.. انتهاء امتحانات نهاية العام بحقوق حلوان لطلاب الدراسات العليا

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان ، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للعام الجامعى 2022 / 2023 ، على مستوى الفرق الدراسية بمرحلة الليسانس ومرحلة الدراسات العليا، مع انتظام أعمال التصحيح والرصد داخل الكنترولات بشكل يومى بمجرد الانتهاء من اداء الطلاب للاختبارات سواء للشعبة الانجليزية أو العربى.

وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه من المقرر انتهاء امتحانات طلاب الدراسات العليا يوم الأحد 18 يونيو الجارى، وتختتم الشعبة الانجليزية امتحانات نهاية العام 24 يونيو الجارى على أن تستأنف بعض الفرق الدراسية امتحانات نهاية العام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكنترولات بدأت فى استقبال المواد التى تم تصحيحها واهتمام داخل الكلية للانتهاء من من الرصد والتصحيح والبدء فى إعلان النتائج بعد أيام قليلة من اختتام الماراثون.