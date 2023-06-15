الأحد المقبل.. انتهاء امتحانات نهاية العام بحقوق حلوان لطلاب الدراسات العليا

أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للعام الجامعى 2022 / 2023 ، على مستوى الفرق الدراسية بمرحلة الليسانس ومرحلة الدراسات العليا، مع انتظام أعمال التصحيح والرصد داخل الكنترولات بشكل يومى بمجرد الانتهاء من اداء الطلاب للاختبارات سواء للشعبة الانجليزية أو العربى.
وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه من المقرر انتهاء امتحانات طلاب الدراسات العليا يوم الأحد 18 يونيو الجارى، وتختتم الشعبة الانجليزية امتحانات نهاية العام 24 يونيو الجارى على أن تستأنف بعض الفرق الدراسية امتحانات نهاية العام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكنترولات بدأت فى استقبال المواد التى تم تصحيحها واهتمام داخل الكلية للانتهاء من من الرصد والتصحيح والبدء فى إعلان النتائج بعد أيام قليلة من اختتام الماراثون.
وكانت قد أكدت الدكتورة أمل لطفى، أن كلية الحقوق استحدثت إدخال نظام الباركود فى الكنترولات هذا الفصل الدراسى، وهو يساهم بشكل كبير فى الإسراع من سريلة أوراق ونماذج إجابات الطلاب ويتم تطبيقه داخل الكنترولات.
وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن نظام الباركود فى الكنترولات يساهم فى القضاء على نظام ترتيب الأوراق أبجديا وبأرقام الجلوس ويساعد على رصد الدرجات ويسهل من أعمال الكنترولات بما يسرع من إعلان النتائج للطلاب ، فضلا عن أنه يوفر من موازنة الكلية المخصصة للامتحانات حيث لا يتطلب تواجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس داخل الـ6 كنترولات بالكلية.
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