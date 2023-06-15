اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 08:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأحد المقبل.. انتهاء امتحانات نهاية العام بحقوق حلوان لطلاب الدراسات العليا

الخميس، 15 يونيو 2023 07:00 ص
الأحد المقبل.. انتهاء امتحانات نهاية العام بحقوق حلوان لطلاب الدراسات العليا جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للعام الجامعى 2022 / 2023 ، على مستوى الفرق الدراسية بمرحلة الليسانس ومرحلة الدراسات العليا، مع انتظام أعمال التصحيح والرصد داخل الكنترولات بشكل يومى بمجرد الانتهاء من اداء الطلاب للاختبارات سواء للشعبة الانجليزية أو العربى.
 
وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه من المقرر انتهاء امتحانات طلاب الدراسات العليا يوم الأحد 18 يونيو الجارى، وتختتم الشعبة الانجليزية امتحانات نهاية العام 24 يونيو الجارى على أن تستأنف بعض الفرق الدراسية امتحانات نهاية العام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكنترولات بدأت فى استقبال المواد التى تم تصحيحها واهتمام داخل الكلية للانتهاء من من الرصد والتصحيح والبدء فى إعلان النتائج بعد أيام قليلة من اختتام الماراثون.
 
وكانت قد أكدت الدكتورة أمل لطفى، أن كلية الحقوق  استحدثت إدخال نظام الباركود فى الكنترولات هذا الفصل الدراسى، وهو يساهم بشكل كبير فى الإسراع من سريلة أوراق ونماذج إجابات الطلاب ويتم تطبيقه داخل الكنترولات.
 
وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن نظام الباركود فى الكنترولات يساهم فى القضاء على نظام ترتيب الأوراق أبجديا وبأرقام الجلوس ويساعد على رصد الدرجات ويسهل من أعمال الكنترولات بما يسرع من إعلان النتائج للطلاب ، فضلا عن أنه يوفر من موازنة الكلية المخصصة للامتحانات حيث لا يتطلب تواجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس داخل الـ6 كنترولات بالكلية.
 

 


جامعة حلوان

امتحانات نهاية العام

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

جامعة حلوان تطلق المرحلة الثالثة لمشروع تشغيل الألف طالب

الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:40 ص

تعاون بين جامعة حلوان والعربية للتصنيع لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات

الإثنين، 12 يونيو 2023 11:20 ص

جامعة حلوان تنظم مؤتمر "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية" سبتمبر المقبل

الأحد، 11 يونيو 2023 05:00 ص

رئيس جامعة حلوان: يجب تطوير كليات التربية الرياضية لمواكبة التطورات العالمية

السبت، 10 يونيو 2023 03:23 م

رئيس جامعة حلوان: توظيف المقررات الدراسية لحل المشكلات بما يتسق مع أولويات الدولة

السبت، 10 يونيو 2023 11:04 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة