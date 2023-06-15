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استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى أبرزها فتح المجازر بالمجان

الخميس، 15 يونيو 2023 03:00 ص
استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى أبرزها فتح المجازر بالمجان محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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تكثف محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وضعت بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة خطة لفرض رقابة على الأسواق، وشن حملات تفتيشية على المطاعم والمحال التجارية والمجازر؛ للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين ومنع محاولات الغش التجاري، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية استعدادات محافظة الجيزة لعيد الأضحى المبارك:

1- إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة كثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك.

2ـ إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين .

3- التنسيق بين جميع الأحياء والمراكز والمدن والإدارات البيطرية الخارجية ومديرية التموين للمرور والمتابعة.

4- التنسيق مع جميع الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة لرفع جميع المخلفات التى تنتج من الذبح داخل المجازر.

5- الذبح داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك مجانا للأهالي، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بيها، حفاظا على الصحة العامة والبيئة والتأكد من سلامة اللحوم.

6ـ فرض غرامات لمخالفات الذبح بالشوارع.

7- التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والتموين ومديرية الأمن بشأن تأمين الحملات الرقابية التفتشية بالاشتراك مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية الأخرى.

8- تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق الخاصة بتداول اللحوم ومنافذ البيع والشوادر لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

9- تكثيف الحملات على أماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية خاصة الأماكن السياحية والعائمات، بالاشتراك مع شرطة المسطحات.

10ـ توفير السلع وزيادة المعروضات داخل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.


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اليوم السابع بلس



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