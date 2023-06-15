وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الخميس، بأن الإعصار يتمركز على بعد 180 كيلومترا قبالة ميناء جاكاو في ولاية جوجارات، وعلى بعد 270 كيلومترا قبالة مدينة كراتشي في باكستان.

ورجحت الإدارة أن يضرب الإعصار ولاية جوجارات مساء اليوم الخميس، ويكون مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة

وأمطار غزيرة ، وتضرب الأعاصير على نحو متكرر شمال المحيط الهندي؛ حيث يعيش عشرات الملايين من الأشخاص، لكن العلماء يؤكدون أن وتيرتها وشدتها بسبب الاحتباس الحراري.