

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي أوردته شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا على موقعها الإلكتروني - أن وحدة بحجم كتيبة مع عناصر دعم، حوالي 1000 جندى، سوف تشارك فى تمرين جريفين ستورم الثنائى من 21 يونيو الجارى وحتى 7 يوليو القادم.



وفي العام الماضي، وقعت ليتوانيا وألمانيا بيانًا مشتركًا بشأن تعيين لواء في ليتوانيا على أن تكون وحدات اللواء في ألمانيا في حالة تأهب قتالي لنشرها في ليتوانيا مع 320 قطعة من المعدات العسكرية.