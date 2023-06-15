أطعمة ومشروبات تساعدك على النوم بشكل أفضل.. من الحليب الدافئ إلى الموز

كتبت ميرفت رشاد

هل تجد صعوبة في النوم ليلاً أو البقاء نائمًا طوال الوقت؟ ويتبع ذلك الشعور بالإرهاق والتعب؟ هناك احتمال أن تكون مصابًا بالأرق وهو اضطراب في النوم ، إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض، فإليك بعض المواد الغذائية التي يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة مثل "المغنيسيوم والكالسيوم والزنك وبعض فيتامينات ب" التي تساعد في علاج أعراض نومك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا، إن السبب الرئيسي للأرق واضطرابات النوم الأخرى هو انخفاض مستويات الميلاتونين والسيروتونين ، موضحة أن الأرق مشكلة صحية خطيرة تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم ، قبل الوصول إلى زجاجة الحبوب المنومة ، اعلم أن هناك القليل من الأطعمة التي تساعدك على النوم بشكل أفضل.

الحليب الدافئ:

كثيرًا ما نسمع أمهاتنا يطلبن منا تناول الحليب قبل النوم، وأوضحت خبيرة التغذية أن التربتوفان والميلاتونين، إلى جانب المركبات الأخرى الموجودة في الحليب الدافئ، قد تساعدك في الحصول على نوم جيد ليلاً.

مسحوق عشب الشعير:

وفقًا لأخصائي التغذية، فإن المركبات المعززة للنوم مثل "GABA والكالسيوم والتربتوفان والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم" متوفرة بكثرة في مسحوق عشب الشعير.

الجوز:

نادرًا ما قيل لنا أن الجوز هو أفضل مصادر الميلاتونين وأن تناوله يحسن نوعية نومنا، قد يساهم عنصر الأحماض الدهنية في الجوز أيضًا في تحسين نمط النوم، أنها توفر حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو حمض أوميجا 3 الدهني الذي يتحول إلى DHA في الجسم، قد يزيد DHA من إنتاج السيروتونين.

بذور قرع العسل المحمصة: تعتبر المصدر الطبيعي للتربتوفان وهو "حمض أميني يعزز النوم" بذور قرع العسل غنية بالزنك والنحاس والسيلينيوم مما يؤثر على نوعية النوم وساعاته.

الموز:

الفاكهة غنية بـ "المغنيسيوم والتريبتوفان وفيتامين B6 والكربوهيدرات والبوتاسيوم" ، والتي تعتبر من العناصر الغذائية المعززة للنوم وقد ارتبطت بتحسين أنماط النوم.

بذور الشيا المنقوعة:

في بذور الشيا المنقوعة ، يوجد التربتوفان بكثرة، إنها من الأحماض الأمينية التي تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتؤدي إلى أنماط نوم منظمة.

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