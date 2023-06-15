أسباب ارتجاع المرىء عند الأطفال وطرق الوقاية

كتبت نهير عبد النبى

مرض الارتجاع المعدي المريئي هو اضطراب هضمي طويل الأمد (مزمن)، يحدث ذلك عندما تتدفق محتويات المعدة مرة أخرى إلى أنبوب الطعام (المريء).وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine فالارتجاع المعدي المريئي هو شكل أكثر خطورة وطويل الأمد من الارتجاع المعدي المريئي، ويعتبر مرض الجزر المعدي المريئي شائعًا عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

يبصق معظم الأطفال بضع مرات في اليوم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمرهم، ولا يسبب مرض الجزر المعدي المريئي أي مشاكل عند الأطفال في معظم الحالات ، يتغلب الأطفال على هذا في عمر 12 إلى 14 شهرًا.

من الشائع أيضًا أن يعاني الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 19 عامًا من ارتجاع المريء من وقت لآخر هذا لا يعني دائمًا أن لديهم ارتجاع المريء.

قد يعاني طفلك أو طفلك أو المراهق من ارتجاع المريء إذا:

-تمنعه الأعراض التي يعاني منها طفلك من الرضاعة، و قد تشمل هذه الأعراض القيء والقيء والسعال وصعوبة التنفس.

-يعاني طفلك من ارتجاع المريء لأكثر من 12 إلى 14 شهرًا

-يعاني طفلك أو ابنك المراهق من ارتجاع المريء أكثر من مرتين في الأسبوع لبضعة أشهر

كل شخص يعاني من ارتجاع المريء من وقت لآخر إذا كنت قد تجشأت في أي وقت وكان لديك طعم حامض في فمك ، فهذا يعني أنك تعاني من ارتجاع المريء وغالبًا ما يكون لدى طفلك طعم سيئ في فمه أو فمها أو قد يعاني طفلك من شعور قصير وخفيف بالحموضة المعوية.

يبدو أن بعض الأطعمة تؤثر على توتر عضلات العضلة العاصرة المريئية .

وتشمل هذه الأطعمة:

-شوكولاتة

-نعناع

-الأطعمة الغنية بالدهون

تتسبب الأطعمة الأخرى في زيادة إفراز المعدة للحموضة تشمل هذه الأطعمة:

-الأطعمة الحمضية

-الطماطم وصلصات الطماطم

تشمل الأشياء الأخرى التي قد تؤدي إلى ارتجاع المريء ما يلي:

-السمنة

-الأدوية ، بما في ذلك بعض مضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب وأدوية الألم

-التواجد حول التدخين السلبي

ما هي عوامل خطر الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي؟

يعتبر الارتجاع المعدي المريئي شائعًا جدًا خلال السنة الأولى من عمر الطفل. غالبًا ما يختفي من تلقاء نفسه و يكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي إذا كان لديه:

-متلازمة داون

-الاضطرابات العصبية العضلية مثل الحثل العضلي والشلل الدماغي

الحموضة المعوية ، أو عسر الهضم الحمضي ، هي أكثر أعراض ارتجاع المريء شيوعًا. توصف الحموضة المعوية بأنها ألم حارق في الصدر. يبدأ خلف عظم القص ويتحرك صعودًا إلى العنق والحلق يمكن أن تستمر لمدة ساعتين، و غالبًا ما يكون أسوأ بعد الأكل يمكن أن يؤدي الاستلقاء أو الانحناء بعد الوجبة أيضًا إلى حرقة المعدة.

غالبًا ما يعاني الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من أعراض ارتجاع المريء المختلفة سيكون لديهم سعال جاف أو أعراض ربو أو صعوبة في البلع لن يكون لديهم حرقة كلاسيكية.

قد يكون لكل طفل أعراض مختلفة. تشمل الأعراض الشائعة للارتجاع المعدي المريئي ما يلي:

-التجشؤ

لا يأكل

-المعاناة من آلام في المعدة

-الشعور بالضيق عند تناول الوجبات

-يتقيأ في كثير من الأحيان

-السعال في كثير من الأحيان

-نوبات السعال في الليل

-صفير

-الإصابة بنزلات البرد كثيرًا

-كثرة الإصابة بالتهابات الأذن

-وجود خشخشة في الصدر

-وجود التهاب في الحلق في الصباح

-طعم حامض في الفم

-رائحة الفم الكريهة

-فقدان أو تسوس مينا الأسنان

يعتمد العلاج على أعراض طفلك وعمره وصحته العامة سيعتمد أيضًا على مدى خطورة الحالة.

تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة

في كثير من الحالات ، يمكن أن تساعد التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة في تخفيف ارتجاع المريء تحدث مع مقدم الرعاية الصحية لطفلك حول التغييرات التي يمكنك إجراؤها. فيما يلي بعض النصائح لإدارة أعراض الارتجاع المعدي المريئي بشكل أفضل.

بعد الرضاعة ، احملي طفلك في وضع مستقيم لمدة 30 دقيقة.

-في حالة الرضاعة بالزجاجة ، أبقي الحلمة مليئة بالحليب بهذه الطريقة لن يبتلع طفلك الكثير من الهواء أثناء تناول الطعام. جربي حلمات مختلفة. ابحثي عن واحدة تسمح لفم طفلك بإغلاق الحلمة جيدًا أثناء الرضاعة.

-قد تكون إضافة حبوب الأرز للتغذية مفيدة لبعض الأطفال.

-تجشؤ طفلك عدة مرات أثناء الرضاعة أو الرضاعة الطبيعية. قد يرتد طفلك في كثير من الأحيان عند التجشؤ بمعدته الممتلئة.

-راقب تناول طعام طفلك قلل من الأطعمة المقلية والدهنية والنعناع والشوكولاتة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والشاي والفواكه الحمضية والعصائر ومنتجات الطماطم.

-قدمي لطفلك حصصًا أصغر في أوقات الوجبات أضف وجبات خفيفة صغيرة بين الوجبات إذا كان طفلك جائعًا لا تدع طفلك يفرط في تناول الطعام. دع طفلك يخبرك عندما يكون جائعًا أو ممتلئًا.

-إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن ، فاتصل بمزود طفلك لتحديد أهداف إنقاص الوزن.

قدم وجبة المساء في وقت مبكر ، قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.