متى يصبح ارتجاع الحمض أمرًا خطيرًا؟

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون الانزعاج المفاجئ فى الصدر بعد الأكل أو التجشؤ المستمر علامة على الحموضة، على الرغم من أنه غير ضار فى معظم الأحيان ويمكن تخفيفه بالعلاجات المنزلية، إلا أن الارتجاع الحمضى غير المعالج يمكن أن يصبح مزمنًا ويؤدى إلى العديد من المضاعفات الخطيرة، لكن كيف تعرف أن الارتجاع الحمضى لديك أصبح خطيرًا؟.

ما هو حمض ارتجاع الحمض؟

وفقا لموقع "OnlyMyHealth" ارتجاع الحمض هو حالة تحدث بسبب تدفق أحماض المعدة إلى المرىء (أنبوب الطعام)، وهو الأنبوب الذى ينقل الطعام من فمك إلى معدتك، وهو عبارة عن حلقة عضلية، تسمى العضلة العاصرة، في نهاية المرىء والتى عادةً ما تمنع الحمض من التناثر، وإذا استرخى في الوقت الخطأ يمكن أن يتدفق الحمض إلى الأعلى ويهيج المرىء، والذي لا يحتوي على نفس الحماية البطانة التي تقوم بها المعدة".

أعراض ارتجاع الحمض

تشمل بعض الأعراض الشائعة لارتجاع الحمض ما يلي:

حرقة في المعدة

ارتجاع

ألم صدر

صعوبة البلع (عسر البلع) .

سعال جاف

بحة في الصوت أو التهاب الحلق

الغثيان أو القيء



متى يصبح ارتداد الحمض خطيرًا؟

يمكن أن يتسبب ارتداد الحمض لفترات طويلة في تضييق أنبوب الطعام ويزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المريء، الأعراض المقلقة لمرض الارتجاع هي الألم أو الصعوبة أثناء البلع، والسعال غير المبرر أو ضيق التنفس ، وفقدان الوزن غير المبرر.

ويعتبر الارتجاع العرضى شائع، ومع ذلك، إذا حدث الارتجاع عدة مرات في الأسبوع وأدى إلى اضطراب النوم واستمر لعدة أسابيع أخرى، فيجب أن يؤخذ على محمل الجد.

يمكن أن تساعد مجموعة متنوعة من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) والأدوية الموصوفة في تقليل إنتاج الحمض، ويمكن لمضادات الحموضة معادلة الأحماض إذا كنت تعاني من حرقة معوية مفاجئة، ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من حرقة المعدة أكثر من مرة في الأسبوع وتؤثر على نوعية حياتك ، أو إذا كان الارتجاع موجودًا حتى أثناء النهار ، فمن المستحسن طلب المساعدة الطبية".

خيارات العلاج

قد ينصحك طبيبك بإجراء تنظير داخلي لتقييم شدة مرض الارتجاع والبحث عن المضاعفات، بالإضافة إلى ذلك، فيما يلي بعض طرق علاج ارتداد الحمض..

تغيير نمط الحياة

تجنب التبغ واستهلاك الكحول والوجبات الصغيرة المتكررة، قلل من كمية الأطعمة الحارة والدهنية في نظامك الغذائي، وحافظ على وزن صحي. تناول عشاء مبكرًا وانتظر 3 ساعات قبل النوم.

الإدارة الطبية

الأدوية المثبطة للأحماض ومضادات الحموضة التي تصرف بدون وصفة طبية يمكن أن تقلل من إنتاج الحمض ويمكن أن تقلل الأعراض، لكنها لا تمنع الارتداد، يتم الجمع بين بعض الأدوية التي تقلل الحموضة والأدوية التي تفرغ المعدة بسرعة وتمنع المحتويات من الارتداد إلى أنبوب الطعام، وأضاف أن هذه الأدوية في بعض الأحيان قد تحتاج إلى تناولها مدى الحياة.

الحل الجراحيى

إذا كنت لا تزال تعاني من ارتجاع مستمر بالرغم من تناول الأدوية، فإن الجراحة هي العلاج الأكثر فعالية، وفقًا للطبيب، قد يفضل المرضى الصغار الجراحة لمرة واحدة على تناول الأدوية مدى الحياة، ويشير إلى أن الجراحة آمنة ويمكن إجراؤها بأقل قدر من الألم والندبات، ولها فعالية تقارب 95%.