أخصائية تغذية تنصح بتناول البيض والموز لتحسين صحة الشعر

كتبت رانيا عامر

يعاني الكثير من الناس من مشكلة تساقط الشعر سواء كان سميكا أو رفيعا أو قصيرا أو طويلا أو جافا ، خاصة النساء خلال تغير فصول السنة ، ويرجع ذلك لعدة عوامل ، منها عوامل وراثية وأخرى نتيجة الحالة النفسية، وسوء التغذية الذي يعرضك إلى الإصابة ببعض الامراض وتدهور عام في الصحة وفقا لما نشره موقع صحيفة ذا صن البريطانية.

قال الدكتورة لولا بيجز، أخصائية التغذية ،أن شعرك الجاف والباهت والخفيف يشير عن صحتك العامة ، موضحة أن نقص بعض العناصر الغذائية تكون أحد الأسباب الرئيسية في تساقط الشعر ، ولكن يمكن تخطي هذه المشكلة بتناول بعض المكملات الغذائية .

حالة شعرك تشير إلى حالتك الصحية :

1.الشعر الجاف

عندما يبدأ الشعر في الظهور بأنه يشبه القش قليلا، فقد يرجع ذلك إلى عوامل مثل التعرض المفرط للحرارة أو التصفيف الزائد، ولكن النظام الغذائي قد يكون أيضا أحد العوامل الرئيسية لجفاف الشعر.

ويتكون الشعر من البروتين، لذا فإن التأكد من تناول ما يكفي في نظامك الغذائي اليومي أمر مهم لتحقيق خصلات قوية وصحية.وإذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، فقد يصبح الشعر ضعيفا وجافا وهشا.

وتوضح خبيرة التغذية أن البيض مصدر ممتاز للبروتين، لأنه غني بالفيتامينات والبيوتين. كما أن صفار البيض غني بالدهون الصحية للحفاظ على خصلات الشعر ناعمة ولامعة. والزبادي اليوناني هو غذاء رائع آخر غني بالبروتين، حيث يحتوي على فيتامين B5 الذي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس ويمكن أن يعزز نمو الشعر.

2.شعر باهت

على الرغم من وجود عوامل مثل التصفيف والغسيل الزائد، يمكن أن يكون سبب الشعر الباهت هو نقص بعض العناصر الغذائية الخاصة.لكن لا تخف، لأن بعض التعديلات الغذائية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.

وتنصح أخصائية التغذية بتناول الموز لأنه غني بفيتامينات B والسيليكا والزنك التي تساعد على تعزيز الملمس الناعم والسماكة واللمعان.ومن الأطعمة الرائعة التي يجب تضمينها للتخلص من الشعر الباهت هي البطاطا الحلوة لأنها غنية بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A عند هضمه.

3. تساقط الشعر

يمكن أن يكون نقص الحديد سببًا لتساقط الشعر وترققه. وسيؤدي تناول اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج إلى تحسين مستويات الحديد، ومع ذلك، إذا كنت نباتيا، فيجب عليك دمج المزيد من الأطعمة مثل الخضار الورقية بما في ذلك السبانخ واللفت والبروكلي والمزيد من البقول والعدس.

وشددت الخبيرة علي ضرورة الابتعاد عن التوتر والقلق الدائما عن طريق تخصيص الكثير من الوقت للراحة والتعافي، وجعل النوم الجيد أولوية.

4. الشعر التالف

إن الشعر التالف يحتاج إلى الفيتامينات والمعادن لحماية بصيلات الشعر من التلف وتعزيز نمو الشعر أيضا.

ويجب تناول التوت البري والفراولة والتوت لأنها تحتوي علي الزيوت والفيتامينات الصحية التي ستساعد في تغذية الشعر وتمنعه من الجفاف.

5. فروة الرأس الجافة

فروة الرأس الجافة ليست فقط مزعجة ومثيرة للحكة، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى ظهور قشور على طول جذور الشعر.

ومع ذلك، فإن إضافة المزيد من الأحماض الدهنية الأساسية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على تغذية فروة الرأس وترطيبها. لذا فيجب تناول المزيد من الأسماك الدهنية الغنية بأوميجا 3، مثل السردين والماكريل والسلمون .

6.تساقط الشعر المفاجئ

يمكن أن يكون نقص التغذية هو السبب في تساقط الشعر المفاجئ. ويمكن أن تكون الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة جدا من البروتين والحديد وبعض الفيتامينات عاملا مساهما.

وقد يكون الإجهاد أيضا هو السبب، لذا حاول ممارسة أساليب تخفيف التوتر يوميا، مثل التمارين المنتظمة والتأمل.